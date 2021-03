Jogadores do Liverpool não gostam do novo centro de treinos: 60 milhões para o lixo?

Tem todas as condições possíveis e imaginárias, de campos de futebol, a ginásios, piscina, instalações de hidroterapia, de reabilitação e até um campo de voleibol de praia. O novo centro de treinos do Liverpool, em Kirkby, custou qualquer coisa como 60 milhões de euros, abriu em novembro, mas os jogadores não gostam dele e preferiam regressar a Melwood.





A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal 'The Sun', segundo o qual o problema maior do Axa Training Centre prende-se com o vento. A zona é extremamente ventosa, o que já era de antemão previsível, ou não fosse o local conhecido como 'Windy Harbour'.Já há até quem atribua a culpa pelos maus resultados da equipa a estas instalações. Desde que a equipa de Jurgen Klopp se mudou para Kirkby perdeu sete dos 13 jogos que realizou na Premier League, estando em risco de não se apurar para a Liga dos Campeões...