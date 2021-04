Jóquer é... com Jota

Diogo Jota é a carta que Jürgen Klopp esconde melhor na sua manga. O técnico preferiu não abrir o jogo quanto à titularidade do avançado português na receção ao Real Madrid, em jogo a contar para a 1ª mão dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, mas, como muita da imprensa inglesa afirma, só se “não quiser seguir em frente” é que não aproveita o momento fulgurante do ex-Wolverhampton.

O craque luso leva seis golos nos últimos jogos e, seja de início ou a partir do banco, a verdade é que jóquer escreve-se... com Jota. E o português até promete continuar de pé quente. “Estou a marcar alguns golos e é assim que quero continuar. Estou focado em ajudar a equipa no que resta da temporada”, afirmou o dianteiro luso, de 24 anos, demonstrando ainda muito respeito pelo adversário de hoje: “Vai ser preciso muito esforço da nossa parte. Vamos ter de correr e lutar muito. A equipa com mais Ligas dos Campeões está habituada a isso.”

A habitual ‘gracinha’ de Klopp

Entre muitos elogios ao Real Madrid e um “veremos” sobre a titularidade de Jota, Klopp aproveitou soltar a habitual ‘gracinha’, desta feita foi sobre a oportunidade que teve no passado de treinar os merengues. “O meu espanhol é péssimo, mal sei pedir uma cerveja. Talvez aceitasse treinar o Maiorca”, brincou o técnico do Liverpool.