Jürgen Klopp desfaz-se em elogios a Diogo Jota: «Combina tantas qualidades fantásticas»

"É exatamente o tipo de jogador que eu gosto" — Klopp sobre Diogo Jota em Declarações à ELEVEN



Em dia de jogo entre Liverpool e FC Porto, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Jürgen Klopp falou à ELEVEN sobre... Diogo Jota. O internacional português vai na segunda temporada com a camisola dos reds e o treinador alemão assumiu que o avançado "é exatamente o tipo de jogador" que realmente gosta de ver jogar nas suas equipas."Já gostava do Diogo [Jota] bem antes de o contratarmos, desde a primeira vez que o vi jogar pelo Woverhampton. É exatamente o tipo de jogador que eu gosto mesmo, porque ele combina tantas coisas, tantas qualidades fantásticas. Acima de tudo, o que é importante, porque há por aí muitos bons jogadores quando jogamos a este nível, é que podemos ver na maneira como joga, a sua mentalidade e o seu caráter. A sua educação", começou por referir Jürgen Klopp, em declarações nas bancadas de Anfield, estádio que será palco do encontro de hoje (20:00).A capacidade de finalização de Diogo Jota e o facto de ser ambidestro são também pontos a favor do português e que o tornam tão imprescindível para o treinador germânico."Para além disso, do ponto de vista técnico, é ambidestro, no jogo aéreo está um monstro e é simplesmente um bom finalizador. Sei que nem sempre foi o caso na sua carreira, mas ele ainda é novo, nos vinte e poucos a maioria dos avançados de classe mundial não eram máquinas de marcar golos, mas ele é versátil, é útil para nós porque pode jogar nas duas alas e também no centro, é um excelente jogador para nós e estamos muito felizes por o temos contratado", concluiu.