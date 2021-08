Jürgen Klopp e a possível proposta do Liverpool por Haaland: «Não tenho o número dele»

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, admitiu em entrevista à 'BildTv' que o avançado do Dortmund, Erling Haaland, é um "talento extraordinário". "Mais tarde ou mais cedo vai estar em conversações com grandes clubes. Não sei se será já no próximo ano mas o Dortmund vai ter de se impor por ele".





Haaland tem sido cobiçado por vários clubes, contudo, o interesse do Liverpool continua a ser uma incógnita depois de Klopp não ter revelado se o clube iria juntar-se à lista de gigantes europeus que tentam a sua contratação."Não tenho o número dele", respondeu em tom de brincadeira Jürgen Klopp, após ser questionado sobre se faria uma proposta pelo avançado norueguês. "Ele é simplesmente um jogador muito interessante. Gosto muito da energia que leva para o campo. É um jogador que adaptar-se-ia à maioria das equipas", admitiu."É uma força da natureza ", acrescentou o treinador alemão. "Durante o festejo de um golo bateu com a bola no chão e não sei se não abriu um buraco no campo depois disso... É um jogador incrivelmente excitante e divertido", concluiu.