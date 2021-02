Jürgen Klopp e a recuperação de Diogo Jota: «É muito positivo. Parece estar muito bem»

Sem jogar desde 6 de dezembro do último ano devido a um traumatismo no joelho, Diogo Jota está cada vez mais perto de voltar a subir aos relvados e de ajudar o Liverpool a recuperar pontos para a liderança do campeonato.

Em declarações citadas esta sexta-feira pelo portal 'Goal', Jürgen Klopp mostrou-se satisfeito pelo progresso que o extremo português tem feito na recuperação, bem como o nível que tem apresentado nas sessões de treinos.

"O Diogo treinou duas vezes com a equipa, parece muito bem. Ele esteve um bom tempo de fora por isso devemos ter alguma precaução, mas nos treinos ele parece estar muito bem. Sim, claro que é positivo [o seu regresso], muito positivo. A forma como ele se apresenta nos treinos tem sido muito positiva. Precisamos de tomar a decisão certa, no momento certo e tudo isso", atirou o técnico alemão.