Jürgen Klopp e as contratações milionárias: «Eles não têm limites mas nós temos»

"O que o Manchester United está a fazer... não sei como o fizeram. Nós temos a nossa maneira de o fazer [os negócios]. Estamos autorizados a gastar o dinheiro que recebemos, foi o que sempre fizemos. Este ano gastámos dinheiro com Konaté porque depois da época passada não podemos correr riscos nesta posição", admitiu o técnico alemão.O treinador do Liverpool frisou ainda que ao contrário dos rivais o clube tem "limites". "Já o disse antes, nós não nos podemos comparar aos outros clubes. Obviamente, eles não têm limites, nós temos. Mas nós fomos bem sucedidos mesmo tendo limites nos últimos dois anos e é isso que temos de tentar fazer, outra vez".Klopp abordou ainda a renovação por mais quatro anos de Virgil Van Djik. "São grandes notícias. Estamos muito contentes que ele esteja feliz aqui. Imaginem que tínhamos de comprar este rapaz agora. Felizmente, só temos de lhe dar um novo contrato".O Liverpool arranca a Premier League em casa do Norwich no sábado às 17h30.