Jürgen Klopp elogia Manchester City: «A melhor equipa do Mundo nos últimos anos»

Jürgen Klopp teceu vários elogios ao Manchester City na conferência de imprensa de antevisão do clássico. "Sábado vai ser duro, eles são a melhor equipa do Mundo nos últimos anos. São extremamente fortes, nada do que eu possa dizer os enfraquece. O jogo do ano passado é apenas uma memória", disse o treinador do Liverpool. O alemão ainda abordou de forma irónica o horário do encontro: "Adoro jogar às 12h30!"

A equipa de Diogo Jota ocupa o 2.º posto na Premier League, com 27 pontos. Uma vitória frente aos comandados de Pep Guardiola, no Etihad, pode atirar o Liverpool para a liderança.





Pep Guardiola tranquilizou os adeptos do Manchester City e garantiu que nem uma possível descida à 3ª divisão o tirará do cargo. "Neste momento somos inocentes. Se formos culpados, e eu sei que há pessoas a quererem provar isso, vamos esperar e ver o que acontece. Há mais possibilidades de eu ficar se descer à League One do que se ganhar a Liga dos Campeões", disse o treinador espanhol. Recorde-se que a equipa de Manchester está a ser investigada por incumprimento das regras do fairplay financeiro.Na 13ª jornada da Premier League, o Manchester City e o Liverpool discutem a liderança. O conjunto de Pep lidera com 28 pontos, mais um do que o de Klopp. Matheus Nunes, médio português, não deve ir a jogo após falhar os compromissos da Seleção Nacional devido a problemas musculares. Haaland está em dúvida para o jogo. O norueguês recupera de uma lesão e, segundo Pep Guardiola, treinou "com algumas dores".