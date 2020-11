Jürgen Klopp: «Gostei do Diogo Jota desde o primeiro jogo que o vi fazer pelos Wolves»

Diogo Jota tem provado ter qualidade suficiente para se intrometer por um lugar no galático 'onze' do Liverpool. Contratado há cerca de dois meses ao Wolverhampton, a troco de 45 milhões de euros, o internacional português tem feito as maravilhas dos adeptos dos reds, assim como de Jürgen Klopp.





Em entrevista ao sítio oficial da UEFA, em perspetiva para o encontro com o Ajax, a contar para a Liga dos Campeões, o treinador alemão fez questão de deixar bem claro que já seguia o português muito antes do extremo se mudar para Anfield."Gostei do Diogo [Jota] praticamente desde o primeiro jogo que o vi fazer pelo Wolves. Tão simples quanto isso. Pensei sempre que quando aparecesse uma boa oportunidade de o contratar avançava. Gostei da disciplina exibida em campo e o desejo de vencer. Já para não falar da sua qualidade técnica e criatividade. Quando avançámos para a sua contratação já sabia muito bem com o que podia contar e o que ele podia dar à equipa", apontou.