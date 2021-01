Jürgen Klopp: «Há momentos que nem tu consegues explicar...»

O Liverpool de Jürgen Klopp somou este domingo o quarto jogo consecutivo sem vencer para a Premier League ao empatar (0-0) na receção ao Manchester United, de Bruno Fernandes, em jogo da 18.ª jornada da prova.





Apesar do resultado não ter sido "o pretendido", o treinador dos reds mostrou-se satisfeito com a prestação individual e coletiva dos seus jogadores."Se tivéssemos ganho 1-0 eu estaria completamente bem [com isso]. Não podemos negar as chances que o Manchester United conseguiu criar durante os 90 minutos de jogo. Estão a atravessar um bom momento. Depois de todas as coisas que eu adiantei antes do jogo - que eles estavam em grande forma e que nós estávamos em dificuldades -, considero que os meus rapazes fizeram um grande jogo esta noite", adiantou o técnico alemão, em declarações citadas pela 'BBC' no final do jogo.

"A nossa pressão durante a primeira parte foi muito boa, assim como no capítulo do passe. Mas não conseguimos marcar. É o mais importante no futebol. A segunda parte foi mais aberta. Eles tiveram duas grandes oportunidades, com o Alisson a fazer duas grandes defesas."



Falta de eficácia ofensiva da equipa

"Não existe uma explicação fácil [para a recente ineficácia ofensiva da equipa]. É normal falhar oportunidades [de golo]. Temos de continuar a tentar e ignorar tudo aquilo que se falta à volta. Todos querem ver golos. Não é algo que se possa propriamente forçar [a acontecer]."



"Há momentos que nem tu consegues explicar"

"Isto é o futebol. Estes momentos [menos bons] acontecem. Há momentos que nem tu consegues explicar como consegues marcar golos de todos os ângulos. Contra o Crystal Palace [goleada por 7-0], todos os remates acabaram dentro da baliza adversária."





"Eu gostei do jogo. Vi boas exibições individuais e em termos coletivos também estivemos bem. Não foi o resultado que pretendíamos, mas foi o que tivemos", concluiu.