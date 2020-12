Jürgen Klopp: «Mostrámos um futebol de ponta e com finalizações de primeira»

O Liverpool alcançou este sábado a sua maior vitória fora de portas na Premier League ao golear (0-7) o Crystal Palace no arranque da 14.º jornada.





No final da partida, o treinador dos reds não escondeu a satisfação pelo resultado expressivo e também pela exibição da equipa, considerando que o Liverpool se apresentou em campo de uma forma "muito difícil" de travar."Foi tudo agradável e bom neste jogo. Superámos os problemas na primeira parte com os contra-ataques do adversário, lutámos para evitar sofrer golo e depois, no outro lado, mostrámos um futebol realmente de ponta, com finalizações de primeira. Controlámos a bola da maneira certa, bem posicionados, colocando em prática o plano inicial. Os rapazes estiveram muito bem, diria que hoje foi muito difícil jogar contra nós. Parecia que todos estavam a usar as botas de finalização e quando isso acontece é complicado de parar. Essa é a razão do resultado", explicou o técnico alemão."Antes isso não estava a acontecer e infelizmente não vai acontecer muito, mas é uma época engraçada. Perdemos 7-2 [frente ao Aston Villa] e agora ganhamos 7-0, então pudemos anular um pouco o saldo de golos", acrescentou Klopp.