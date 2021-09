Jürgen Klopp: «O Atl. Madrid-FC Porto foi duro e se alguém mereceu vencer foi o FC Porto»

Jürgen Klopp recusa-se a olhar para os últimos dois jogos que disputou no Estádio do Dragão, nos quais o Liverpool somou dois triunfos com um parcial de 9-1. No lançamento do jogo desta terça-feira, referente à segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, o treinador dos reds colocou um travão na euforia, baseando-se no Atlético Madrid-FC Porto, da 1.ª jornada, para deixar o alerta aos seus jogadores.





"Não podemos contar com os pontos que ainda não ganhámos", começou por responder, numa questão sobre a tranquilidade que daria ao Liverpool um triunfo sobre o FC Porto neste jogo. "Estamos num grupo difícil. O Atlético Madrid-FC Porto foi um jogo duro e se alguém mereceu vencer foi o FC Porto", considerou Klopp."O FC Porto tem sempre jogadores a entrar e a sair, mas mantém o treinador. Termos ganho os últimos dois jogos que disputámos no Dragão não é uma vantagem para nós. Só pensamos no próximo jogo e o FC Porto tem aqui uma nova oportunidade para vencer, portanto temos de estar preparados para isso", continuou o treinador alemão.