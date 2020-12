Jürgen Klopp: «Salah quer sair do Liverpool? Só se for pelo clima»

Jürgen Klopp foi este sábado confrontado com os rumores de que Mohamed Salah poderá querer deixar o Liverpool e o técnico alemão admite que só vê um motivo para que o avançado egípcio equacione mudar de ares.





"Acho que a única razão para deixar o Liverpool neste momento é o clima. O que mais poderia ser? Este é um dos maiores clubes do mundo, pagamos muito dinheiro... Talvez não tenhamos os maiores salários do mundo, mas pagamos bem e temos um estádio sensacional com adeptos excecionais", afirmou Klopp, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao West Bromwich (domingo, 16h30).