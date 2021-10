Jürgen Klopp sobre Curtis Jones: «Foi o pacote completo frente ao FC Porto»

O jogo desta quarta-feira entre FC Porto e Liverpool trouxe ao de cima tudo aquilo que Curtis Jones, médio inglês, consegue fazer com uma bola nos pés. O jovem de 20 anos passou a ser uma peça presente na equipa de Klopp na época de 2019/2020, no ano seguinte tornou-se fulcral no sistema do alemão, mas a infelicidade de uma lesão fez com que fosse perdendo o seu espaço na equipa. Contudo, este ano, parece estar de volta às escolhas do treinador.





Depois de uma exibição de gala frente aos dragões para a Liga dos Campeões, Klopp aplaudiu a sua performance: "Fez tudo em todo o lado", explicou em entrevista à Sky Sports em antevisão ao embate que terá com o Manchester City, este domingo. E acrescentou: "foi o pacote completo frente ao FC Porto, ofensiva e defensivamente. Está num bom momento".Jones esteve envolvido nos cinco golos marcados pelos reds ao FC Porto e, com a lesão de Harvey Elliot e a difícil adaptação de Thiago Alcântara, o inglês parece estar a atravessar o melhor momento ao serviço de Liverpool."As pessoas perguntaram-me centenas de vezes, ‘Não pode ser emprestado?’ ou ‘Que tal sair para ganhar mais experiência?’ Não, deixem-no estar aqui. Essa é boa parte de estar muito comprometido com o clube. Ele pode não fazer 30 ou 40 jogos por época mas pode aprender imenso", contou Klopp."Não queria deixá-lo ir para jogar 30 jogos na terceira divisão. Queria-o aqui para ele aprender o nosso futebol. E foi isso que ele fez", acrescentou."É o nosso trabalho dar-lhe toda a informação que pudermos sobre o jogo – ofensiva e defensivamente – mas quando estás em contacto com a equipa principal aos 17 anos, tens mais tempo para absorver tudo. Estou muito feliz por ver agora os resultados em campo".O técnico dos reds relembrou que Jones nem sempre teve um percurso fácil no clube, mas que a personalidade do jovem inglês não o deixou ficar fora da equipa: "Ele esteve nos planos de jogo, depois deixou de estar, depois deixou de estar sequer na equipa, mas isso é normal. Não é o tipo de jogador que pensa ‘Não estou na equipa, não vou trabalhar’. Ele quer ao máximo estar na equipa. Está num momento fantástico e nós temos que fazer com que dure".O Liverpool, à semelhança de Jones, tem estado a passar por um bom período de resultados. A equipa de Merseyside está no topo do grupo da Liga dos Campeões e é primeiro na Premier League, à partida para o jogo com os citizens.Contudo, Klopp avisa que o Manchester City é um adversário muito forte e que toda a equipa terá de fazer uma exibição ao nível de Curtis Jones frente ao FC Porto: "Contra o City vamos precisar de uma exibição completa. Frente a eles, as chances que crias tens que as marcar. Temos que assegurar-nos que criamos oportunidades – e para isso precisamos de coragem – mas depois temos finalizá-las", concluiu.