Jürgen Klopp sobre Diogo Jota: «Só regressará dentro de duas a três semanas»

O treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, revelou esta sexta-feira que o brasileiro Fabinho está lesionado e fora das opções para o jogo de sábado e que o português Diogo Jota só estará apto dentro de três semanas.

"O Fabinho não estará disponível para o jogo de sábado, com o Leicester. Ele ainda sente dores, a lesão muscular que sofreu ainda não está curada. Em relação ao Diogo Jota, só regressará dentro de duas a três semanas", disse o técnico alemão no lançamento do jogo da 24.ª jornada da Premier League, em casa do Leicester.

Note-se que Klopp tem utilizado Fabinho, que é médio defensivo, como central devido às ausências por lesão de Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip, e que Diogo Jota sofreu uma lesão no joelho em dezembro de 2020 no jogo com os dinamarqueses do Midtjylland, a contar para a Liga dos Campeões.

Klopp conta, porém, com os novos reforços Ozan Kabak e Ben Davies, contratados na janela de transferências de inverno, que podem fazer a sua estreia frente ao Leicester num jogo importante na luta pelos quatro primeiros lugares que dão acesso direto à Liga dos Campeões.

Eliminado da Taça da Inglaterra, o Liverpool venceu apenas três dos últimos onze jogos em todas as competições e está agora a dez pontos do líder da Premier League, o Manchester City, que tem um jogo a menos.

O campeonato é liderado pelo Manchester City, com 50 pontos (menos um jogo), seguido do Manchester United, com 45, do Leicester, com 43, e do Liverpool, com 40.