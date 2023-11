Jürgen Klopp: «Vamos fazer alterações no onze, mas vamos apresentar uma equipa forte»

O Liverpool visita esta tarde o Toulouse a saber que uma vitória lhe garante, pelo menos, um bilhete para o playoff de acesso aos oitavos de final. E se o Saint-Gilloise não vencer na Áustria, frente ao LASK Linz, os reds podem festejar, desde já, a presença entre os 16 melhores da prova.

Nada que impeça o técnico Jürgen Klopp de prosseguir a rotação na equipa que tem chegado para as encomendas na Liga Europa. Em Anfield, há duas semanas, o Liverpool goleou os franceses por 5-1, mas o alemão não baixa a guarda. "Vamos fazer alterações no onze, a época é longa e temos de gerir, mas vamos apresentar uma equipa forte. Estamos cá para ganhar", avisa Klopp. Van Dijk e Gravenberch são baixas por lesão, enquanto Luis Díaz volta a aparecer nos eleitos apesar da situação delicada que vive com o rapto do pai. "O treino é um lugar seguro para ele e o Luis que estar connosco." Apesar do favoritismo, o histórico exige prudência, já que o Liverpool leva 4 jogos sem vencer em França.