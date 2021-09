Jurgen Klopp: «Estivemos envolvidos em tudo»

Depois da goleada em casa do FC Porto, situação que se repete pela terceira vez consecutiva para a Liga dos Campeões, Jurgen Klopp voltou a mostrar-se contente com a prestação da sua equipa:





– Penso que fomos excelentes. Estivemos envolvidos em todas as partes do jogo, obrigamos aos erros do FC Porto e soubemos aproveitar. Conseguimos um primeiro golo de uma situação surpreendente, mas a partir daí todos os outros vieram de algo que nós forçamos. Alguns jogadores não foram espetaculares, mas a atitude em geral foi muito boa, e cumprimos na defesa. Como tal, adorei a performance de todos eles.– Jogou muito bem, em particular. É um miúdo espetacular, e fez um jogo maravilhoso. Ocupou muito bem todos os espaços e sei que com o potencial dele pode fazer muito melhor.–Não faz sentido pensar em quantos golos vamos marcar contra o City. Estou é ansioso por voltar a Anfield.