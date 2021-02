Jurgen Klopp: «Muita gente está à espera que o Liverpool falhe mas hoje isso não aconteceu»

Jurgen Klopp estava satisfeito com a vitória do Liverpool diante do Leipzig, esta terça-feira, na Liga dos Campeões, mas o treinador alemão dos reds sabe que a eliminatória ainda não está ganha, por isso pede cautela.





"O Leipzig pode ser um autêntico monstro. A forma como jogam na Bundesliga, como dão a volta às equipas... Podem ser uma equipa muito física, são bons em tudo. Hoje conseguimos controlá-los de uma forma excecional, eles tiveram os seus momentos, mas jogámos mesmo bem. Alcançámos o resultado que merecíamos", explicou o técnico, depois da partida que se disputou em Budapeste, na Hungria.Mas depois alertou para o facto de a eliminatória ainda não estar ganha. "Não se pode construir uma mentalidade de gigante num só jogo. Hoje estivemos bem, merecemos ganhar, mas trata-se apenas da primeira mão. Muita gente está à espera que o Liverpool falhe, mas hoje isso não aconteceu. Estou muito feliz."