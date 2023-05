Jurgen Klopp revela que Diogo Jota está em dúvida para o jogo com o Fulham

Jurgen Klopp revelou esta terça-feira que Diogo Jota está em dúvida para o jogo de amanhã, com o Fulham de Marco Silva, em mais uma jornada da Premier League.O avançado português, que marcou o golo da vitória dos reds no último jogo,, já tinha uma lesão, sofrida no encontro anterior. "No jogo com o West Ham ele sofreu uma pancada nas costas, uma contusão numa costela. Não conseguiu treinar mas jogou com o Tottenham, sem ser preciso injeções. Só que sofreu uma nova pancada", explicou o treinador alemão do Liverpool."Talvez tenham reparado, nas celebrações sentou-se muito devagar. Não tem treinado, por isso está em dúvida, pelo menos até amanhã à noite. Mas espero que recupere até lá", acrescentou.