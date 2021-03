Jurgen Klopp: «Seria genial encontrar uma forma de mudar isto da noite para o dia»

O Liverpool voltou a perder (1-0), agora com o Fulham em casa, e tarda em sair da crise. O treinador, Jurgen Klopp, lamentou o golo sofrido antes do intervalo e o facto de a equipa não ter conseguido dar a volta ao jogo na segunda parte.





"O Fulham causou-nos problemas, isso é óbvio. Estão num bom momento e são uma boa equipa. Todos concordamos que uma equipa destas tem de ficar na Premier League", começou por dizer o técnico alemão, aos microfones da Sky.E prosseguiu: "Houve momentos em que podíamos ter estado melhor no jogo. Sofrer um golo antes do intervalo foi duro. Tentámos reagir e os rapazes mostraram isso mesmo. Acabámos por não conseguir marcar e isso é um problema", admitiu, acrescentando: "Ainda não tivemos um grande momento esta época. É a mesma equipa, são os mesmos jogadores, mas não conseguem mostrar isso... Seria genial encontrar uma forma de mudar isto da noite para o dia."Será que os jogadores do Fulham mostraram mais atitude? "O vencedor tem sempre razão. Os meus jogadores queriam, agora é fácil julgar. Eles ganharam, logo queriam mais. Não acho que esse seja o problema. Não acho que tenha de estar aqui a dizer que vamos lutar por isto ou por aquilo."