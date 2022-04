Jurgen Klopp sobre o empate frente ao City: «Foi como um combate de boxe»

Manchester City e Liverpool empataram (2-2) este domingo , num jogo entre os dois principais candidatos ao título da Premier League. No rescaldo, o treinador dos reds, Jurgen Klopp, destacou a alta intensidade do encontro."Foi como um combate de boxe. A intensidade foi inacreditável, gostei de muito do que vi. Podíamos ter feito mais e em alguns momentos estivemos muito bem. Defensivamente houve alturas em que eles nos pressionaram e deveríamos ter lidado melhor com a situação. Mas no ataque conseguimos criar muitas oportunidades e estava convencido que íamos ganhar. Eles tinham uma ideia mais direta do que nós e tentámos deixar que pegassem no jogo quando tinham posse. No final de contas foi um empate justo e merecido", refletiu Klopp.Quanto à luta pela Premier League, o alemão garante que está tudo em aberto, e também não esquece as outras competições. "Falta sete jogos para cada equipa e de certeza que não vamos parar de perseguir o Manchester City e veremos quem tem uma ponta final melhor. Agora, vamos garantir que estamos preparados para o Benfica e para Wembley [meias-finais da FA CUP, de novo contra os cityzens]".