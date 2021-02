Jurgen Klopp: «Temos de mudar e continuar a lutar. Não temos alternativa»

O Liverpool somou este sábado a quarta derrota consecutiva na Premier League. O campeão inglês perde o dérbi com o Everton (0-2), na 25.ª jornada. No final do encontro, Jurgen Klopp reconheceu a maré negativa dos reds, mas garante que continua a acreditar na equipa.





"Cometemos um erro na primeira parte e o Everton aproveitou. Depois, passámos o jogo todo atrás do resultado e até fomos capazes de criar situações de golo, mas não soubemos concretizar. Não vou estar aqui a falar de coisas boas quando perdemos um dérbi, mas elas aconteceram e é a isso que temos de nos agarrar. Sei que assim que melhorarmos a finalização, vamos voltar a vencer golos. Agora é continuar a lutar, porque não temos alternativa. Temos de mudar, principalmente nos momentos decisivos", desabafou à BBC Sport.O Liverpool é neste momento 6º colocado na liga inglesa e já tem menos 16 pontos que o líder Manchester City.