Klopp: «A barba fica mais grisalha, não durmo muito mas estou cheio de energia»

O Liverpool chegou a Budapeste, para defrontar o Leipzig na 1ª mão dos 'oitavos' da Champions, sob o peso de três derrotas consecutivas na Premier League e o adeus ao título inglês [está a 13 pontos do líder Man. City]. A Liga dos Campeões é a única prova em aberto para os reds.





"É um adversário muito complicado. O Leipzig disputou as ‘meias’ no ano passado e parece-me bem novamente. Apurou-se num grupo muito difícil e isso diz quase tudo sobre esta equipa. É excecional!", explicou Klopp, que afastou os rumores da saída, o que levara os adeptos reds a exibirem uma tarja em Anfield em seu apoio. "Não preciso de uma pausa. Todos sabem que tem sido um período difícil, mas a barba fica mais grisalha, não durmo muito mas estou cheio de energia", garantiu o técnico alemão.Em sentido inverso está o Leipzig, que soma quatro triunfos consecutivos. "Se o Liverpool estiver em ‘dia sim’, continua a ser o favorito. Já mostrámos que conseguimos estar ao mesmo nível que as melhores equipas do continente", prometeu Julian Nagelsmann, desconfiado do mau momento red. "Praticamente abdicou do título, por isso vai concentrar-se totalmente na Champions", alertou o técnico germânico.