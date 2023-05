Klopp admite emprestar Fábio Carvalho mas revela: «Nenhum jogador me impressionou mais do que ele»

Jürgen Klopp admitiu esta sexta-feira a possibilidade de o Liverpool emprestar Fábio Carvalho na próxima época. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 38.ª e última jornada da Premier League, com o já despromovido Southampton, o técnico dos reds deixou ainda elogios ao médio português, a quem perspetiva uma "carreira fantástica"."Penso que existe a possibilidade de Fábio ser emprestado. Não foi o melhor ano da sua carreira, mas pode ter sido o mais importante", começou por referir Klopp."Nenhum jogador me impressionou mais do que Fábio. Este jovem talentoso chegou aqui com grandes sonhos e grandes expectativas e não deu certo. Estava tudo bem no início, mas não funcionou no final. Mas a sua ética de trabalho vai dar-lhe uma carreira fantástica, porque treinou sem ser opção. As suas reações por não jogar. Nunca vi isso antes, inacreditável", elogiou.