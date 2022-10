Klopp após derrota com Nottingham Forest: «Consigo explicar a exibição, mas o resultado não»

Jürgen Klopp era um treinador conformado após a derrota do Liverpool na visita ao Nottingham Forest, tendo destacado a forma como a equipa da casa defendeu."Consigo explicar a exibição, mas o resultado não para ser honesto. Nunca vi um jogo em que uma equipa tem quatro ou cinco oportunidades de golo de bola parada em que temos de finalizar. Estávamos perfeitamente preparados para a forma como eles defendem", começou por dizer o técnico dos reds após o encontro, no qual Fábio Carvalho foi titular."O golo que sofremos foi um grande erro nosso. Perdemos a bola, fizemos falta e isto pode acontecer em lances de bola parada. Além disso, todas as oportunidades que eles tiveram foram dadas por nós. Fizemos alterações muito tarde e, em geral, muitas mudanças. É um jogo em que temos de ganhar a fazer as coisas certas uma e outra vez e não ganhámos. É por isso que estamos aqui e perdemos o jogo", acrescentou, deixando elogios ao adversário de hoje."Ao dar a uma equipa seis oportunidades claras após um lance de bola parada, não tenho a certeza de onde elogiar para ser honesto. Têm uma grande equipa e Steven [Cooper] é um grande treinador, mas tínhamos de vencer aqui e hoje não o fizemos, por isso créditos para o Notthingham", frisou, antes de concluir: "Chegámos com consistência, mas tivemos seis jogos com o plantel limitado e a fazer três jogos de alta intensidade. Não podemos mudar isso e temos de lutar. Deveríamos ter demonstrado mais consistência hoje."