Klopp critica arbitragem: «Como conseguem ter tão depressa todos os ângulos da jogada?»

O Liverpool somou a segunda derrota esta temporada na Premier League na deslocação ao terreno do Southampton e no final do jogo Jurgen Klopp não escondeu o desagrado pelo resultado, mas também pela ação da equipa de arbitragem, questionando a utilização e funcionamento do VAR.





"Vimos a ação do Mané, estavamos numa boa posição, e parecia penálti claro. Virei-me para o 4.º árbitro e perguntei se não iam verificar. Ele respondeu-me: 'já foi verificado e não há penálti'. Alguém me explica como conseguem ter tão depressa todos os ângulos de uma jogada?", questionou Klopp."O Manchester United teve mais penáltis em dois anos do que eu em cinco anos e meio... não faço ideia se é culpa minha ou não, mas não há desculpas para a exibição desta noite, é isso que podemos mudar", referiu.