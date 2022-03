Klopp: «Diogo Jota e Luís Diaz estão na melhor idade»

Jürgen Klopp assumiu esta quarta-feira que o atual plantel que tem à disposição no Liverpool é o mais forte que já teve no clube, ao qual chegou em 2015, e aquele "que sempre quis ter" ao nível de idades, dando o exemplo de Ibrahima Konaté, de 22 anos, contratado ao Leipzig."Estivemos muito bem, porque comprámos um central incrivelmente talentoso e muito jovem, o que fez todo o sentido. O Diogo [Jota] está na melhor idade. O Luis [Díaz] está na melhor idade [ambos têm 25 anos]", vincou o técnico dos reds, em entrevista exclusiva à 'Sky Sports'."Alguns dos outros rapazes não são velhos, mas dentro de três ou quatro anos podem chamar-lhes isso. Mas, para mim, o melhor período para eles ainda está para vir. Também temos de preparar o clube para o período que se segue, para que seja mais bem-sucedido do que está a ser agora", reconheceu.Klopp abordou ainda o final de temporada, que pode ainda ser "muito boa". "Se chegarmos a março num lugar interessante na tabela, nos 'quartos' da Taça e em todas as competições pode ser uma temporada muito boa. Os jogadores são gananciosos no bom sentido e espero que possam alcançar algo com isso", apontou.