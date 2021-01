Klopp diz que “ainda não há qualquer previsão" para o regresso de Diogo Jota: «Vai demorar»

Jurgen Klopp revelou esta quinta-feira que ainda existe qualquer previsão para o regresso de Diogo Jota aos relvados.





"Ainda vai demorar. Ele ainda está a usar uma proteção no joelho e isso quer dizer que ainda faltam algumas semanas para poder treinar. Não há muito a dizer. É preciso tempo. Não foi preciso uma cirurgia, o que é bom, mas foi uma lesão séria. Não foi um toque ou assim. Ainda vai demorar. Não há nenhuma previsão sobre ele ainda", afirmou o técnico na conferência de antevisão do jogo do Liverpool com o Aston Villa.Diogo Jota lesionou-se no joelho a 9 de Dezembro no encontro do Liverpool frente ao Midtjylland.