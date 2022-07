Klopp diz que Liverpool foi 'all-in' por Darwin e recorda duelos com Benfica: «Até tamanho das chuteiras estudámos»

O Benfica foi eliminado pelo Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões transata, numa série em que Darwin Núñez marcou nos dois jogos e se exibiu a elevado nível, convencendo os responsáveis dos reds a avançarem para a sua contratação, por 75 milhões de euros mais 25 M€ por objetivos. Foi esse processo que Jürgen Klopp fez questão de recordar, com muitos elogios ao internacional uruguaio."Foi verdadeiramente impressionante quando jogou contra nós. Quando se prepara um jogo contra o Benfica, até o tamanho das chuteiras se estuda. Sabíamos tudo sobre o adversário, logo conhecíamos a qualidade do Darwin. Quando o vemos ao vivo, é realmente impressionante. A força e a junção com técnica, desejo, movimentações... os problemas que ele nos causou. Apaixonámo-nos por ele nesses dois jogos. Foi uma delícia vê-lo jogar e apercebemo-nos que havia uma boa hipótese de contratá-lo. Fomos 'all-in' e estamos muito satisfeitos por tê-lo aqui", contou o treinador alemão numa entrevista ao site dos reds.Fábio Carvalho, internacional sub-21 português contratado ao Fulham, assim como Calvin Ramsay, também ouviram palavras encorajadoras de Klopp. "Se tens qualidade e 32 anos, eu estou interessado. Agora, teres qualidade e apenas 18 ou 19 anos, tendo disputado já vários jogos e com influência no desempenho da tua equipa, isso é raro. E ambos têm isso."