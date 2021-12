Klopp diz que o Liverpool tem três jogadores e elementos do staff infetados: «Isto não é nada bom»

Jurgen Klopp revelou esta sexta-feira que o Liverpool tem três jogadores infetados com covid-19, além de outros elementos do staff, mas o treinador não sabe se o clube vai solicitar o adiamento do jogo de domingo com o Chelsea."Temos três novos casos na equipa e mais alguns no staff, isto não é nada bom", disse o treinador dos reds, que não revelou os nomes dos futebolistas "porque ainda estão a fazer os PCR". "Mas vocês [jornalistas] vão ver depois de amanhã quem são."O técnico diz que não sabe se o clube vai solicitar o adiamento do jogo. "Nunca tivemos um surto com 10, 15 ou 20 jogadores infetados, tem sido um caso ou outro. De manhã é sempre uma lotaria enquando esperamos pelos resultados..."