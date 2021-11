Klopp e a chegada de Rangnick ao Manchester United: «Construiu dois clubes do nada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jürgen Klopp reagiu esta sexta-feira à possível chegada do compatriota Ralf Rangnick para assumir, de forma interina, o comando técnico do Manchester United.

Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, de antevisão ao duelo entre Liverpool e Southampton, para a 13.ª jornada da Premier League, o técnico alemão assumiu que a chegada do atual diretor desportivo do Lokomotiv Moscovo "não é uma boa notícia para as outras equipas" inglesas.

"Infelizmente, vem um bom treinador para Inglaterra e para o Manchester United. É um treinador com muita experiência, que construiu dois clubes do nada. O Manchester United vai organizar-se em campo. Evidentemente, não é uma boa notícia para as outras equipas", assumiu.

Recorde-se que o treinador, de 63 anos, revolucionou o futebol alemão com o 'gegenpressing', tendo sido um dos responsáveis pelo sucesso do RB Leipzig.