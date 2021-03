Klopp e a época do Liverpool: «Em 20 anos como treinador nunca tive de mudar a defesa a cada semana»

O campeão de Inglaterra neste momento luta por um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. O que aconteceu ao Liverpool no espaço de menos de um ano?





"Sabíamos que éramos bons, mas isso não significava que íamos ganhar. O que aumenta é a responsabilidade para se vencer. Continuamos a ter uma boa equipa, mas aconteceram-nos tantas coisas... Se queres ganhar a Premier League tens de fazer uma época quase perfeita", explica o treinador Jurgen Klopp, em declarações à Sky.Os reds têm apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, são atualmente sextos classificados na Premier League, a 22 pontos do líder, o Manchester City. "Eles não começaram de forma perfeita, mas agora estão com o ânimo perfeito. Em termos de resultados estão a 100 por cento e em termos de rendimento não estão muito longe disso. É a temporada que se tem de fazer para se ser campeão em Inglaterra", referiu Klopp.Depois, analisou os problemas dos reds. "Começámos bem a época, estivemos bem durante muito tempo, sempre lá em cima na tabela, a marcar golos. Mas os problemas que depois tivemos tiveram influência e a maioria deles relacionaram-se com as lesões. Em 20 anos como treinador nunca tive de mudar a defesa a cada semana. A defesa é muito importante para a estabilidade da equipa. Podem dizer que é uma desculpa, mas não me interessa o que dizem. Não usamos isso como desculpa, mas se me perguntarem, este é o motivo por que as coisas mudaram."Depois, Klopp deu um exemplo. "Treinámos os poucos dias que tivemos disponíveis com um onze específico, mas na véspera tivemos de mudar tudo... Sou melhor treinador esta temporada porque antes não tinha de pensar nestas coisas, agora tenho de ponderar isto constantemente."O treinador alemão quer apurar o Liverpool para a Liga dos Campeões. "Vamos ver como acaba a época. Ainda estamos na Champions e há algumas coisas por fazer. Mas também sabemos, aprendemos isso esta temporada, que não podemos dar nada por garantido..."