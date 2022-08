Klopp e o golo de Fábio Carvalho: «Vamos recordar este momento por muitos e muitos anos»

Jürgen Klopp só tinha elogios para Fábio Carvalho após o final do Liverpool-Newcastle, encontro que os reds venceram por 2-1 com um golo do internacional sub-21 português já em cima do apito final (90'+8). Em declarações no final do encontro, o treinador alemão dos reds enalteceu as dificuldades que os jogadores tiveram para levar a melhor sobre o adversário, mostrando-se aliviado pelo resultado obtido já cima do apito do árbitro.

"Foi a altura perfeita para ganharmos este jogo porque foi muito difícil, apaixonante e agressivo nos duelos defensivos. Foi difícil colocarmos o ritmo, mesmo antes do 1-0 tentámos criar situações de forma um pouco desesperada. Tínhamos de ter mantido a calma e deixar as coisas acontecerem naturalmente. No final, forçámos e conseguimos fazer um golo incrível do nosso aniversariante [Fábio Carvalho festejou ontem o 20.º aniversário]. Esta é a melhor forma de se ganhar um jogo de futebol. Marcarmos aos 90'+8 é uma grande resposta. Estou muito feliz por tudo o que aconteceu", começou por dizer Jürgen Klopp, em declarações citadas pela 'BBC Sport'.

Jürgen Klopp justificou a aposta no jovem português, que acabou por dar frutos. "É o segundo golo dele [no Liverpool]. É um miúdo fantástico. Mudámos quase tudo, ficámos com uma orientação muito ofensiva dentro de campo, mas ele também consegue jogar ali [no centro do ataque]. Alguém tão bom quanto ele precisa, naturalmente, de oportunidades. Vamos recordar este momento por muitos e muitos anos. Uma vez ganhámos 3-2 ao Newcastle num jogo em que o Divock Origi marcou já perto do final. Não tinha 100% de que eles iam acreditar até ao final que seria possível, mas a partir de agora temos de acreditar porque mostrámos uma vez mais que é possível", concluiu.