Klopp elogia exibição de Jota: «Foi muito importante»

Depois de um longo período de ausência, Diogo Jota tem gradualmente voltado a ganhar ritmo de jogo e esta noite, diante do Wolverhampton , voltou a ser decisivo. Foi dele a assistência para o primeiro golo numa vitória por 2-0, isto depois de minutos antes ter sido também determinante numa jogada que acabou num golo anulado a Darwin Nuñez. Por isso, após o encontro, Jurgen Klopp reservou algumas palavras para o avançado português."Sabíamos que seria um jogo difícil, mas conseguimos controlar em muitos períodos. Houve mais situações do que oportunidades, tivemos demasiada pressa em alguns momentos. Voltámos ao nosso ritmo na segunda parte, só tínhamos de ser sólidos defensivamente e continuar a criar. No geral defensivamente estivemos bem, o Diogo a 10 foi muito importante, o meio campo esteve junto, defensivamente jogámos com uma linha e ganhámos duelos decisivos. O Ali não fez nenhuma defesa espectacular, o que foi bom", analisou o técnico dos reds, à BBC Sport.Klopp abordou ainda o golo anulado à sua equipa, no tal lance em que Darwin finalizou após jogada de Jota, e deixou reparos à decisão. "Os rapazes que estavam no campo acharam que foi um golo limpo, mas temos de estar focados. Forçámos depois o primeiro golo e o segundo foi fantástico. Vi-o novamente, não creio que tenha sido falta. Em câmara lenta tudo parece falta... Mas reagir como nós fizemos esta noite é exatamente aquilo que precisamos".A fechar, o técnico alemão elogiou Darwin Nuñez. "Ele está a chegar lá. É uma verdadeira ameaça. O golo que marcou [que foi anulado] mostrou uma reação fantástica. Usou a velocidade em ambas as direções. Ainda é jovem e é muito importante para nós".