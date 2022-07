Klopp elogia Fábio Carvalho: «É tecnicista e criativo, creio que vamos divertir-nos muito com ele»

Contratado ao Fulham, o atacante luso Fábio Carvalho procura um lugar ao sol no Liverpool, sendo alvo dos elogios de Jürgen Klopp. "É um jogador tecnicista e criativo, creio que vamos divertir-nos muito com ele. Ontem à noite (na derrota com o Salzburgo, por 1-0) esteve OK mas pode fazer muito melhor. Estou bastante contente com ele. Tem vindo a aparecer, o que é um bom sinal. É um reforço top!", frisou o técnico alemão, enfatizando a importância da Supertaça, o único troféu interno que ainda não arrecadou (perdeu-o em 2019 e 2020): "É um jogo muito importante, pois é o único título que ainda não ganhei, há que tentar fazê-lo agora!"