Klopp elogia o "golo maravilhoso" de Darwin e fala sobre a lesão preocupante de Luis Díaz

Jürgen Klopp lamentou, no final do encontro contra o Arsenal em Londres, os "erros" que a sua equipa cometeu e que acabaram por hipotecar a possibilidade de conquistarem três pontos na deslocação ao Emirates Stadium. Ainda assim, em declarações à 'BBC Sport', o técnico alemão dos reds elogiou alguns dos comportamento dos seus jogadores, como por exemplo a jogada que resulta no "golo maravilhoso" de Darwin Núñez.





"Criámos oportunidades, fomos realmente perigosos, marcámos o nosso golo, um golo maravilhoso [de Darwin]. Depois sofremos num remate já na parte final da primeira parte. É óbvio que cometemos alguns erros. Mas esta é a nossa situação neste momento. Fomos para o intervalo a ignorar o resultado e a saber que estávamos bem no jogo", começou por dizer o treinador alemão, continuando: "Queríamos manter esse 'momentum' no jogo, mas infelizmente não fomos capazes de consegui-lo. Depois do empate tornou-se num jogo aberto. Olhando agora para o lance, não penso que seja um penálti claro, acaba por ser um toque muito ligeiro. Penso que é um daqueles lances em que o árbitro tem uma perceção diferente em tempo real."Apesar de todas as contrariedades, que fazem com que o Liverpool atravesse o pior arranque na Premier League nos últimos 10 anos, Jürgen Klopp elogiou o "bom jogo" disputado frente "a um bom adversário". "Houve um conjunto de coisas que não correram a nosso favor, mas não somos cegos e sabemos ver que podíamos ter feito as coisas de outra forma em alguns momentos. De uma forma geral, foi um bom jogo fora de portas frente a um bom adversário. Criámos-lhes várias dificuldades, mas a verdade é que saímos daqui sem pontos", atirou.Sobre as lesões de Trent Alexander-Arnold e Luis Díaz, o treinador alemão não prevê um bom "cenário" para a dupla. "[Trent] Infelizmente está lesionado, assim como o Luis Díaz. O cenário não é bom para os dois. É a cereja no topo do bolo...", terminou.