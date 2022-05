Klopp ficou sem unhas nos penáltis da final da Taça de Inglaterra: «Foi tão stressante!»

Foi preciso voltar a recorrer ao desempate por penáltis, mas o desfecho foi o mesmo. Tal como na Taça da Liga, em fevereiro, o Liverpool bateu o Chelsea após um nulo nos 120 minutos e desta feita conquistou a Taça de Inglaterra em Wembley. É a oitava vez que o troféu vai para o museu dos reds, o primeiro desde 2005/06 – só Arsenal (14) e United (12) ganharam mais – e um dos poucos que Jürgen Klopp ainda não havia conseguido no seu reinado em Anfield. Mas foi difícil segurar os nervos, como o próprio revelou no final do jogo."Não podia estar mais orgulhoso dos meus rapazes. Os penáltis foram tão stressantes que já nem tenho unhas!", brincou o alemão.Tsimikas, o herói, revelou o 'segredo' do triunfo. "Klopp perguntou-me que número queria [na marcação dos penáltis]. Disse que queria ser o sétimo e tive a oportunidade de resolver o jogo", disse o grego.Já Tuchel, treinador do Chelsea, mostrou-se satisfeito apesar do novo desaire: "Disse à minha equipa que estou orgulhoso."