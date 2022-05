Klopp: «Há algum avançado de classe mundial que Ancelotti não tenha treinado? É uma loucura»

Jürgen Klopp fez, em entrevista ao site da UEFA, a antevisão à final da Liga dos Campeões que vai colocar frente a frente o seu Liverpool e o Real Madrid. O treinador alemão deixou muitos elogios aos merengues e a Carlo Ancelotti, e garantiu que os reds não vão encarar o jogo como uma "vingança" pela final perdida em 2018."[Final em 2018?] Jogámos e perdemos, tão simples quanto isso. O engraçado é que o Real e Madrid estão sempre no nosso percurso: perdemos com o Real em Kiev, fomos campeões em Madrid [em 2019 frente ao Tottenham], ainda que tenha sido no estádio do At. Madrid, e agora voltamos a encontrar o Real", começou por dizer o técnico.E prosseguiu: "Há a sensação de que queremos desforra, mas esse não pode ser o pensamento principal. Se encararmos o jogo a pensar em vingança não seremos bem sucedidos. Em relação a 2018 [o Real] mudou muito, e no ataque, apesar de terem perdido Cristiano, têm Benzema, agora acompanhado por Vinícius e Rodrygo".Klopp destacou Ancelotti, seu rival no banco de suplentes, como alguém "agradável e simpático". "Só recentemente é que me apercebi dos avançados que teve ao seu serviço. Pensei: 'Há algum avançado de classe mundial que não tenha treinado?'. É uma loucura. Além disso, é uma pessoa agradável e simpática. Tem uma carreira repleta de sucessos e consegue inspirar as suas equipas a feitos incríveis".Questionado sobre o legado que quer deixar no Liverpool, o germânico contou uma história... curiosa. "Uma vez perguntaram-me o que gostaria de ter escrito na minha lápide. Basta-me algo como: 'Ele era um tipo porreiro'. Seria o suficiente. Tudo o resto é de menor importância", rematou.Recorde-se que Liverpool e Real Madrid jogam no próximo sábado, dia 28 de maio, a final da Liga dos Campeões no Stade de France, pelas 20h.