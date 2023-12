Klopp 'ignorou' recomendação médica sobre Jota: «Foram 24 horas loucas, estava já em casa...»

Diogo Jota ajudou de forma decisiva o Liverpool a superar o Burnley , mas por vontade do departamento médico o avançado português não teria entrado em campo na terça-feira. Valeu a intervenção de Jürgen Klopp, que fez força para que o regresso do dianteiro fosse antecipado."Conseguimos metê-lo na convocatória, porque apenas tinha treinado duas vezes e o departamento médico queria que ele tivesse mais uns treinos [antes de jogar] e eu disse que ele podia fazia isso em Burnley. Acabou por tê-lo hoje [ontem] e agora pode treinar amanhã [hoje] como deve ser e ficar pronto para o Newcastle", disse o técnico alemão.Uma afirmação que Jota 'confirma'. "Foram 24 horas loucas. Não estava à espera de estar na convocatória hoje, para ser sincero. Estava já em casa quando descobri que tinha de viajar de volta para fazer parte da equipa. Tive pessoas muito especiais na bancada hoje, a minha família, que veio cá no Natal, por isso foi fantástico".Voltando a Klopp, o técnico alemão destacou o impacto do português neste jogo, mas lembra que nem tudo foi perfeito. "Adoro o Diogo Jota, mas ele falhou chances no passado. As coisas são assim. É um pouco isso que pedimos, que os jogadores que não são utilizados pensem que são capazes de mudar o mundo. O Digo tem sido um jogador incrivelmente importante para nós. Tê-lo em campo mudou toda a nossa dinâmica, é verdade, mas antes ele já falhou algumas chances".