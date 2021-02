Klopp incrédulo com penálti a favor do Everton: «Foi ao VAR e só precisou de um segundo»

A má fase do Liverpool, com quatro derrotas consecutivas em casa no campeonato que entram para a história, tem sido naturalmente tema de conversa em Inglaterra, mas houve um lance no duelo com o Everton que promete também dar bastante que falar. Em causa está o penálti a favor dos toffees que ditou o 2-0 final, num lance no qual Trent Alexander-Arnold foi castigado por falta sobre Dominic Calvert-Lewin. Uma decisão que Jurgen Klopp (tal como a imprensa inglesa) não entende...





"É injusto estares a perguntar-me isso, porque toda a gente me fez essa questão. Isso quer dizer que toda a gente pensa que não é penálti. Mas isso não é importante, pois o árbitro considerou penálti. Tentei falar com ele agora, depois de algumas entrevistas, mas ele já tinha ido embora. Só lhe queria perguntar o que viu, porque o VAR chama-te numa situação destas, e depois acho que ele teve dúvidas... Mas [ao ver as imagens] só precisou de um segundo. Foi lá, viu o lance a alguns metros, voltou-se para trás e penálti. Por isso, sim, ele viu alguma coisa que ninguém viu. Ainda não vi o lance, mas toda a gente me diz a mesma coisa: 'como é que isto é penálti?'", revelou o técnico alemão.