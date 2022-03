Klopp insatisfeito apesar da passagem aos 'quartos': «Perdemos o jogo, o que obviamente não é bom»

O Liverpool perdeu na receção ao Inter (0-1) , na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, mas beneficiou da vitória por 2-0 em Itália para seguir em frente na prova milionária. No final da partida, Jürgen Klopp não se mostrou satisfeito com a derrota, apesar de ter vencido a eliminatória, e considerou que a sua equipa podia ter feito melhor."As dificuldades que tivemos foram muito próximas do que eu esperava. O Inter é um equipa muito, muito boa, preparada para este tipo de jogo. Sem jogar de forma brilhante, tivemos oportunidades claras. No conjunto das duas mãos está tudo bem que eles tenham vencido uma e nós passamos. Poderíamos ter feito melhor contra um adversário que te torna a vida desconfortável", começou por referir o técnico do Liverpool à 'BT Sport'."Foi um jogo muito interessante. No final perdemos o jogo, o que obviamente não é bom, não viemos aqui para perder um jogo em casa. O adversário causou-nos problemas, mas se tivéssemos marcado nas nossas oportunidades tínhamos ganho este jogo. Perdemos muitas bolas simples", vincou.