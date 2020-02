Klopp inspira jovens na Taça

O Liverpool recebe hoje o Shrewsbury num jogo em que os reds vão alinhar com a formação de sub-23, já que a partida coincide numa altura de férias da Premier e Klopp preferiu poupar a equipa principal, mas os jovens do Liverpool tiveram o apoio do técnico. Na antevisão do duelo de repetição dos 16 avos da Taça, Neil Critchley, técnico que irá comandar a equipa sub-23, abordou a inspiração de Klopp. "Ele apoia os jovens de uma forma incrível. Mesmo que ele não esteja em Anfield, a sua presença vai ser sentida por todos", disse, antes de analisar as hipótese com o rival da 3ª Divisão: "Esta equipa dá garantias a todos!"