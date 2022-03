Klopp já reagiu ao duelo com o Benfica: «Dizer que somos favoritos é o primeiro erro»

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, já reagiu ao sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde irá encontrar o Benfica, e fez questão de assinalar que não espera uma eliminatória fácil."Estou ansioso por isso. Falamos dos quartos-de-final, então será difícil. O Benfica esteve muito bem contra o Ajax e esse é o ponto. Eu sei que as pessoas vão dizer que somos os favoritos e coisas do género, mas esse é o primeiro erro que se pode cometer. Estamos há muito tempo neste negócio para agora cometer esses tipos de erros. Estou realmente ansioso. Eu respeito muito o que eles estão a fazer, é um clube enorme. Acho que nunca joguei lá, para ser 100% honesto. Mas Lisboa é uma grande cidade e ainda por cima – passei a minha última semana de férias [antes de aceitar vir para o Liverpool] lá. Recebi uma chamada do Mike Gordon em Lisboa. Então essa é uma boa memória para mim. Eu estava sentado em num café ao ar livre, recebi a chamada e tomámos a decisão quando eu estava em Lisboa", lembrou o emblemático técnico dos Reds.Klopp vinca que o facto de ter elementos da equipa técnica e jogadores com passado ao FC Porto, pode ajudar na preparação do encontro com as águias e que até lhe pode dar um sentimento de dérbi."Temos algumas pessoas com história no FC Porto na minha equipa técnica [o adjunto Vítor Matos, além dos jogadores Diogo Jota e Luis Díaz], então talvez haja um pouco de sensação de dérbi. É ótimo, mal posso esperar", atirou o técnico que considera positivo disputar a segunda-mão em Anfield:"É bom. Claro que é melhor ter a segunda mão em casa, mas depende sempre da primeira mão, de como se joga lá. É isso que temos que tentar, criar uma boa base lá que possamos usar em Anfield. A única coisa que eu não queria ter agora era defrontar uma equipa inglesa. Fiquei feliz por não ser um clube inglês, não apenas pela qualidade, mas também pela competição, jogamos com eles com bastante frequência durante uma temporada e é bom poder jogar contra outras equipas e jogadores nas competições europeias".