Klopp mantém-se pessimista quanto ao título: «Claro que é improvável sermos campeões...»

Klopp continua pessimista quanto às chances de o Liverpool conquistar o título. "Claro que é improvável sermos campeões, pois o Manchester City joga em casa no domingo com o Aston Villa, que por sua vez defronta esta quinta-feira [amanhã] o Burnley. Será um jogo complicado para o Aston Villa, uma vez que o Burnley está a lutar pela permanência. Mas o futebol é isto! O título é improvável mas possível... isso para nós é suficiente!", referiu o treinador dos reds, após o triunfo (2-1) sobre o Southampton. "Foi espantosa a forma como jogámos hoje apesar das nove mudanças na equipa. Assisti a exibições sensacionais de jogadores com pouco ritmo. Isto só resultou bem por causa dos jogadores. Se falhássemos teria sido culpa minha a mil por cento", acrescentou o alemão.