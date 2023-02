Klopp: «O mais negativo de hoje foi o facto de o Darwin ter sido obrigado a sair»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de não ter sido uma exibição de encher o olho, o Liverpool bateu este sábado o Newcastle (2-0), com Jürgen Klopp a mostrar-se, no final da partida, satisfeito com o desempenho geral dos seus jogadores.

"Enorme resultado, com folha limpa, dois golos magníficos e espaço para continuarmos a melhorar. Penso que estivemos muito bem - o lance do cartão vermelho também poderia ter resultado em mais um grande golo, caso Pope não tivesse levado a mão à bola. Contra 10 homens não estivemos particularmente bem. O Newcastle já não tinha mais nada a perder. Pudemos ver que são uma grande equipa com um grande carácter e personalidade - deram tudo em campo. E nós demos-lhes algumas brechas", começou por dizer o técnico alemão, em declarações aos microfones da 'Sky Sports'.

A saída de Darwin, por lesão

"O mais negativo de hoje foi o facto de o Darwin [Núñez] ter sido obrigado a sair. Temos de ver quão grave é a lesão - espero que não seja nada de mais. Temos de lutar contra este tipo de percalços. Um terceiro golo esta noite teria sido uma ajuda tremenda, mas tivemos de lutar até ao final. Posso dizer que estou contente."

Falta de eficácia na frente também chegou para Diogo Jota

"O Diogo [Jota] podia ter marcado. O Bobby [Firmino] começou muito bem, mas depois perdeu duas ou três bolas que resultou em contra-ataques do adversário. Ultrapassar isto será o próximo passo para eles. Jogar 90 minutos foi difícil para o Virgil [Van Dijk]. De resto, correu tudo bem", concluiu.