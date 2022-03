Klopp pede regresso às cinco substituições: «É um calendário horrível»

Jürgen Klopp deixou críticas ao calendário do futebol inglês na antevisão ao jogo desta terça-feira com o Inter, para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. O treinador do Liverpool pediu para que a Premier League volte a adotar as cinco substituições por jogo, como sucede em alguns campeonatos europeus, como é o caso do português."Jogámos domingo, quarta, sábado e terça-feira. É um calendário horrível. Não temos isso numa competição e faz tanta diferença. É essencial que voltemos a ter as cinco substituições. Não entendo porque é que custa tanto entender isso. A Premier League também tem de salvaguardar os seus melhores jogadores. Isto não é uma vantagem", frisou Klopp.Refira-se que a Premier League permitiu as cinco substituições por jogo após a retoma das competições em 2020, depois da pausa devido à Covid-19, mas voltou novamente às três alterações por partida.