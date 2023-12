Klopp perde as estribeiras com jornalista: «Se fazes piadas disso és completamente ignorante»

Klopp is so sensitive pic.twitter.com/jvZTKPT9q2 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) December 7, 2023

Jurgen Klopp perdeu a paciência com um jornalista da 'Amazon' no final do jogo de ontem com o Sheffield United, que o Liverpool ganhou, por. O repórter quis fazer uma piada, mas o treinador alemão não gostou e apelidou-o mesmo de "ignorante".Em causa esteve uma pergunta sobre a hora do jogo de sábado dos reds, que medem forças com Crystal Palace às 12h30. Marcus Buckland, que é o apresentador do programa, atirou: "Teve de baralhar a sua equipa, depois daqueles jogos da Liga Europa e agora tem de visitar o Crystal Palace, à sua hora preferida num fim de semana..."Klopp deitou um olhar fulminante ao jornalista, visivelmente aborrecido, e atirou, com sarcasmo: "É bom, é mesmo bom fazer uma piada sobre isso."Buckland tentou salvar a situação: "Ainda tem a paixão, ainda desfruta. É constante, dia após dia."Mas já nada conseguia 'amansar' o alemão. "Sim, agora vamos para casa, não sei a que horas chegamos, se calhar por volta da 1 da manhã, depois jogamos outra vez. Temos dois treinos, amanhã [hoje] e na sexta. É bom recuperar e jogar outra vez. O Crystal Palace joga hoje à noite, por isso está bem. Mas apercebo-me que não entendes isso também, mesmo trabalhando no meio do futebol, por isso vou tentar explicar-te outra vez. Se fazes uma piada sobre este assunto és completamente ignorante. Mas é bom futebol, bom entretenimento. Está tudo bem."O jornalista voltou a tentar acalmar o treinador, que falava tranquilamente, mas sem conseguir esconder a irritação. "Foi um assunto que surgiu, não estou a tentar ser mal educado."Mas Klopp não perdoou: "Já foste!", atirou o alemão. Buckland retorquiu: "Ok, então peço desculpas, Jurgen."O treinador prosseguiu: "Podes dizer o que queres, já eu não, porque isso seria diferente."O jornalista quis acabar ali a entrevista desejando muito sucesso ao Liverpool no jogo de sábado, mas Klopp ainda acrescentou: "Vai dizer isso também ao Crystal Palace! Muito obrigado."Cumprimentou apressadamente os presentes, atirou o microfone para cima da mesa e foi embora.