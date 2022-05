Klopp quer escorregadela do City mas sem ajuda 'extra': «Não preciso ligar a Steven Gerrard»

A Premier termina amanhã e o Manchester City é o favorito à sua conquista, pois chega à última jornada com mais um ponto (90 contra 89) do que o Liverpool. Pep Guardiola mostra-se confiante para o duelo no Etihad com o Aston Villa de Steven Gerrard - lenda dos reds - mas Klopp prefere não pensar no jogo do adversário...É que Jürgen Klopp está numa posição ingrata, pois o Liverpool tem que derrotar o Wolves de Bruno Lage, em Anfield, e aguardar por uma escorregadela dos citizens. "Não estou preocupado com aquilo que o Aston Villa possa fazer, pois isso seria desrespeitar o Wolves, que quer ganhar em Anfield", diz o treinador dos reds, abordando o facto de Steven Gerrard, lenda do Liverpool que está agora ao leme do Aston Villa, poder dar uma ajudinha: "Se eu ainda jogasse e disputasse um jogo em que pudesse ajudar o Mainz ou o Dortmund [os seus antigos clubes], ajudá-los-ia! Mas eu já não jogo... nem o Stevie! Ele vai encarar o jogo com cem por cento de seriedade, não preciso de lhe telefonar."