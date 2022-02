Klopp quer Firmino e Diogo Jota na final da Taça de Inglaterra: «Vamos tentar tudo»

Jurgen Klopp explicou esta segunda-feira aos canais de comunicação do Liverpool que o clube vai "fazer de tudo" para tentar recuperar Roberto Firmino e Diogo Jota para a final da Taça de Inglaterra, domingo, com o Chelsea."Ainda é cedo para avaliar, nem sei se não será uma decisão de última hora. Vi-os e os dois parecem-me bem, mas na realidade aqueles dois parecem sempre bem... Obviamente vamos tentar tudo", atirou o treinador dos reds.Roberto Firmino sofreu um problema muscular e Diogo Jota uma lesão no tornozelo, ambos no encontro com o Inter, na última quarta-feira, pelo que perderam o jogo com o Norwich, no fim de semana.