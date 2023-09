Klopp rejeita Alemanha e só pensa no Liverpool: «O meu coração está aqui...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Associado ao cargo de selecionador da Alemanha após o despedimento de Hansi Flick, Jürgen Klopp garante que não vai sair do Liverpool. O técnico renovou no ano passado até 2026 e utilizou uma expressão curiosa para lembrar esse dia.

"O meu coração está aqui... em Liverpool. Não podes simplesmente cortar oito anos. Assinei contrato e, pelo que me lembro, não estava drogado nem amarrado, nem tive de assinar com a boca. Foi uma decisão livre", diz Klopp na antevisão ao duelo frente ao LASK. "Estamos a construir o Liverpool 2.0. Queremos atacar novamente o título e não ficar a ver quanto tempo duramos. Tenho lealdade para com o Liverpool", frisa o treinador.

Julian Nagelsmann é o mais forte candidato a assumir o cargo de selecionador. "O Julian é uma ótima solução, porque ele é um grande treinador. Ficaria muito feliz com isso", refere.

O Liverpool faz hoje na Áustria o primeiro jogo na Liga Europa desde 2016. Diogo Jota deve ser titular nos reds.