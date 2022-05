Klopp rejeita eliminatória resolvida frente ao Villarreal: «Estamos só no intervalo»

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, garantiu esta segunda-feira que apesar da vitória frente ao Villarreal (2-0) na 1.ª mão das 'meias' da Liga dos Campeões, a eliminatória não está resolvida, assumindo que o melhor é ir a Espanha "com cuidado"."Eliminatória resolvida? Claro que não. Estamos só no intervalo. Temos que tentar ganhar, sabendo que o Villarreal vem com tudo. É uma meia-final, é suposto ser duro. Nunca esperamos que seja fácil, mas fizemos um bom jogo em casa e agora vamos tentar repetir isso fora", começou por dizer o treinador alemão.E prosseguiu: "Nunca se sabe se jogaremos outra meia-final. Temos uma equipa excecional, mas também precisamos de sorte, portanto é melhor ir com cuidado".Klopp considerou que a maturidade da equipa do Liverpool é um aspeto importante, mas não o mais decisivo. "Amanhã temos de dar tudo o que temos. Tenho a certeza que Emery tentará adaptar algumas coisas. Será um jogo muito interessante. A maturidade é importante, mas não é a única coisa que importa".O técnico germânico considerou ainda que o facto dos reds ainda estarem a lutar pelas mais diversas competições, significa que algo está a ser feito da maneira correta. "O problema é que agora tudo é perfeito, mas mal começarmos um jogo com o pé errado, tudo muda. Sabemos que estamos num bom momento", rematou.